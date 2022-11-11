Могут ли мобилизовать забронированного работника: как действовать, если получили повестку

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий порядок бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Тем не менее, забронированные работники тоже могут получить повестку.

24 канал решил разобраться, почему это возможно и как действовать в этом случае забронированным работникам.

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Факт вручения повестки забронированному предприятием лицу не является нарушением законодательства, ведь статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает обязанность граждан явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат) по повестке или мобилизационному распоряжению.

То есть, это обязанность для всех граждан, независимо от возраста или отсрочки.

Повестку все же не могут вручать на улице

Забронированные граждане, как и все остальные, обязаны явиться в военкомат в указанный в повестке срок, но забрать в армию их не смогут, поскольку бронируя своего работника работодатель обеспечивает его временное освобождение от мобилизации.

Кроме того, есть нюанс, касающийся порядка вручения повесток, в том числе на улице. Так, адвокат Марина Бекало советует обратить внимание на способ вручения повестки.

Военное руководство на всех брифингах или официальных мероприятиях утверждает, что вручение повесток на улице (в парках, торговых центрах и т.п.) не запрещено законом. Да, не запрещено, но четко и не предусмотрен такой порядок вручения,

– заметила адвокат.

Кроме того, по ее словам, есть очень важный нюанс – дело в том, что военкоматы вручают повестки по форме, утвержденной Порядком организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.

"Согласно с п. 33 Порядка повестка должна быть вручена по месту жительства военнообязанных под их личную подпись в карточках первичного учета или по месту работы", – уточняет Марина Бекало.

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Остальные способы вручения повесток не предусмотрены действующим законодательством. Поэтому при вручении повестки на улице следует ссылаться на пункты 33, 47 и предложить эту повестку дня отправить по месту жительства или работы.

Правовая справка

В соответствии со статьей 23 ОУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Итак, если ваш работодатель вас забронировал на период военного времени, а вы получили повестку, в военкомат с собой нужно взять приказ о бронировании. Мобилизовать забронированного работника не могут.

В Украине продолжат военное положение: главное

8 ноября на сайте Верховной Рады появился новый проект закона "О продлении срока действия военного положения". Президент Украины Владимир Зеленский уже внес на рассмотрение в парламент соответствующий законопроект.

Вероятно, действие военного положения и мобилизации в нашем государстве будет продлено на 90 дней. Соответственно – до 19 февраля следующего года, поскольку срок действующего документа истекает 21 ноября.

Заметим, что пока нет текста законопроекта.

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Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.