Вдалою відповіддю могла б бути передача F-16, – литовський експерт про збиття дрона США

Сполучені Штати Америки з перших днів повномасштабної війни надають величезну військову підтримку Україні. Росіянам така ситуація невигідна, і вони шукають різні шляхи тиску на американське суспільство.

Про це 24 Каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринавичус. Він переконаний, що росіяни намагаються нав'язати американцям думку про небезпеку військової співпраці з Україною.

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12 березня стало відомо, що російські літаки збили над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.

Це зовнішня ескалація, спрямована на громадську думку в першу чергу в Америці,

– прокоментував експерт.

Маніпуляції Росії

Днями один з головних кандидатів на пост президента США Рон Десантіс заявив, що Америка надто сильно зосередилася на військові допомозі Україні у "територіальній суперечці" з Росією. Також стало відомо, що акції деяких банків США рекордно упали.

Лауринавичус переконаний, що таку ситуацію в США Росія намагається використати, аби показати американському суспільству, що є великий ризик війни Росії з США.

Це робиться, щоб суспільство ще більше почало думати так, як потрібно Росії, мовляв, допомагати Україні не варто. Це фактично те, що сказав пан Десантіс,

– наголосив мовець.

Мовиться про те, що нібито США варто приділити більше уваги Китаю, а щодо ситуації в Україні нехай переймається Європа.

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Росія розуміє лише мову сили

За словами Лауринавичуса, Сполучені Штати Америки не будуть відповідати Росії прямими воєнними діями. Він вважає, що в цьому випадку найкращою була би відповідь – найближчими днями оголосити про рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні. До того ж це зараз активно обговорюється в уряді США.

Це була б реальна відповідь Росії на цю ескалацію. Тому що з Росією можна говорити тільки мовою сили,

– підкреслив експерт.

Українське військово-політичне керівництво заявляє союзникам про необхідність передачі західних винищувачів F-16 для перемоги над ворогом. F-16 мають набагато потужніші можливості, ніж літаки типу Су та МіГ, і могли б безпрецедентно покращити оборонну здатність української авіації.

Він зауважив, що сил у не лише у США, а й усього альянсу НАТО набагато більше, ніж у Росії, тому ніякого ризику війни Росії проти НАТО не існує.

"Але відповідати потрібно жорстко. Така відповідь була б доречною в цій ситуації, можна й інші вигадати, щоб цей інцидент не лишився без відповіді", – резюмував Лауринавичус.

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