Удачным ответом могла бы быть передача F-16, – литовский эксперт об уничтожении дрона США

Соединенные Штаты Америки с первых дней полномасштабной войны оказывают огромную военную поддержку Украине. Россиянам такая ситуация невыгодна, и они ищут разные пути давления на американское общество.

Об этом 24 Канала рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. Он убежден, что россияне пытаются навязать американцам мнение об опасности военного сотрудничества с Украиной.

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12 марта стало известно, что российские самолеты сбили над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Это внешняя эскалация, направленная на общественное мнение в первую очередь в Америке,

– прокомментировал эксперт.

Манипуляции России

На днях один из главных кандидатов на пост президента США Рон Десантис заявил, что Америка слишком сильно сосредоточилась на военных помощи Украине в "территориальном споре" с Россией. Также стало известно, что акции некоторых банков США рекордно упали.

Лауринавичус убежден, что такую ситуацию в США Россия пытается использовать, чтобы показать американскому обществу, что велик риск войны России с США.

Это делается, чтобы общество еще больше начало думать так, как нужно России, мол, помогать Украине не стоит. Это фактически то, что сказал господин Десантис,

– подчеркнул говорящий.

Речь идет о том, что якобы США стоит уделить больше внимания Китаю, а о ситуации в Украине пусть беспокоится Европа.

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Россия понимает только язык силы

По словам Лауринавичюса, Соединенные Штаты Америки не будут отвечать России прямыми военными действиями. Он считает, что в этом случае лучшим был бы ответ – в ближайшие дни объявить о решении по передаче истребителей F-16 Украине. К тому же, это сейчас активно обсуждается в правительстве США.

Это был бы реальный ответ России на эту эскалацию. Потому что с Россией можно говорить только на языке силы,

– подчеркнул эксперт.

Украинское военно-политическое руководство заявляет союзникам о необходимости передачи западных истребителей F-16 для победы над противником. У F-16 есть гораздо более мощные возможности, чем самолеты типа Су и МиГ, и могли бы беспрецедентно улучшить оборонную способность украинской авиации.

Он отметил, что сил не только в США, но и всего альянса НАТО гораздо больше, чем в России, поэтому никакого риска войны России против НАТО не существует.

"Но отвечать нужно жестко. Такой ответ был бы уместен в этой ситуации, можно и другие придумать, чтобы этот инцидент не остался без ответа", – резюмировал Лауринавичюс.

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