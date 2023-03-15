Об этом заявили представители США. Кстати, украинцы уже дали советы Соединенным Штатам, как отомстить России за сбитый Reaper.
К теме Сбивание американского MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно об инциденте и причастности РФ
США не нашли сбитый дрон в Черном море
Представители США сообщили, что американский беспилотник, сбитый российским истребителем, не находили и не поднимали с Черного моря.
Кстати, в связи с крушением 14 марта был вызван посол России в США. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что официальные лица строго предупредили посла. Они сказали ему, что Москва должна быть более осторожна во время полетов в международном воздушном пространстве вблизи американских активов.
Сбивание американского беспилотника над Черным морем: что известно
- Европейское Командование Вооруженных Сил США сообщало, что MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Несколько раз перед столкновением 2 российских самолета Су-27 пытались перехватить беспилотник, сбрасывая топливо.
- Так, истребитель Су-27 врезался в винт беспилотника, в результате чего дрон разбился.
- Джон Кирби заявил, что об этом инциденте уже проинформировали президента США Джозефа Байдена. По его словам, хотя были и другие подобные перехваты, этот случай заслуживает внимания, ведь он был "опасным и непрофессиональным".
- В США констатировали, что будут продолжать полеты в этом регионе, несмотря на произошедшее.
- Украинцы бурно отреагировали на это и посоветовали США отомстить за уничтоженный беспилотник. Они призвали предоставить нашим защитникам более мощное оружие, например – ракеты большой дальности.