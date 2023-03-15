Украинцы в очередной раз призвали предоставить нашим защитникам более мощное оружие, например – ракеты большой дальности. Тогда же мы сможем отомстить России за сбитый Reaper, информирует 24 Канал.

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Как украинцы советуют США отомстить за сбитый Россией дрон

Общественный деятель и активист Сергей Стерненко заявил, что российский самолет, который атаковал американский MQ9, вылетел из оккупированного Крыма, а точнее – с авиабазы Бельбек. По его мнению, лучшим ответом на нападение было бы дать Украине ракеты большой дальности.

Тогда мы сможем уничтожить российскую авиацию в Крыму, которая также терроризирует украинцев,

– отметил активист.

К тому же пользователи сети надеются, что из-за этого резонансного случая Украина получит баллистические ракеты дальностью до 300 километров ATACMS.

"Сомневались относительно передачи ATACAMS 300 – теперь перестанут сомневаться", – считают украинцы.

Другие люди поддерживают эти мысли. Также украинцы призывают нанести удар по Черноморскому флоту России.

"Дискуссии по передаче Украине F-16 получили "новый толчок" после того, как Белый дом отверг двухпартийные призывы направить американские истребители в бой в связи с атакой России на их MQ-9 Reaper"

"ATACMS для Украины!"

"Сколько еще просить толстые ракеты?!"

"Россияне радуются, что сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper, однако они еще не догадываются, какая отвечка им прилетит"

"Ждем ответа США, такой пощечины от обезьян там точно терпеть не будут"

Украинцы отреагировали на сбитие Россией американского MQ-9 Reaper / Скриншоты

Что известно о сбитии американского дрона MQ-9 Reaper