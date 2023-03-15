Українці вкотре закликали надати нашим захисникам потужнішу зброю, наприклад – ракети великої дальності. Тоді ж ми зможемо помститися Росії за збитий Reaper, інформує 24 Канал.

До теми Припиніть таку поведінку, – лідер сенатської більшості США звернувся до Путіна щодо збиття дрона

Як українці радять США помститися за збитий Росією дрон

Громадський діяч та активіст Сергій Стерненко заявив, що російський літак, який атакував американський MQ9, вилетів з окупованого Криму, а точніше – з авіабази Бельбек. На його думку, найкращою відповіддю на напад було б дати Україні ракети великої дальності.

Тоді ми зможемо знищити російську авіацію в Криму, яка теж тероризує українців,

– зазначив активіст.

До того ж користувачі мережі сподіваються, що через цей резонансний випадок Україна отримає балістичні ракети дальністю до 300 кілометрів ATACMS.

"Сумнівалися щодо передачі ATACAMS 300 – тепер перестануть сумніватися", – вважають українці.

Інші ж люди підтримують ці думки. Також українці закликають завдати удару по Чорноморському флоту Росії.

"Дискусії щодо передачі Україні F-16 отримали "новий поштовх" після того, як Білий дім відкинув двопартійні заклики направити американські винищувачі у бій у зв'язку з атакою Росії на їхній MQ-9 Reaper"

"ATACMS для України!"

"Скіко ще просить товсті ракети?!"

"Росіяни радуються, що збили американський БПЛА MQ-9 Reaper, проте вони ще не здогадуються, яка отвєточка їм прилетить"

"Чекаємо на відповідь США, такого ляпаса від мавп там точно терпіти не будуть"

Українці відреагували на збиття Росією американського MQ-9 Reaper / Скриншоти

Що відомо про збиття американського дрона MQ-9 Reaper