Він назвав "нерозважливим вчинком" Путіна та його армії щодо збиття американського безпілотника. Також Чак Шумер закликав російського диктатора припинити таку поведінку.

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Лідер сенатської більшості США звернувся до Путіна

Я хочу сказати Путіну: припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації,
– заявив Шумер.

Він також наголосив, що перехоплення не утримає США від операцій над Чорним морем. За словами Шумера, ці агресивні дії російської авіації є ризикованими і можуть призвести до "ненавмисної ескалації".

Шумер зазначив, що Сполучені Штати регулярно здійснювали польоти над Чорним морем ще до безрозсудного вторгнення Путіна в Україну.

"Я впевнений, що наші військові продовжуватимуть це робити", – підкреслив сенатор.

Збиття MQ-9 Reaper: що відомо

  • 14 березня Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Його перехопив і збив російський літак Су-27.
  • Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував збиття американського MQ-9 Reaper. За його словами, цей інцидент є наслідком дій терористичної держави, що називає себе Росією.
  • У Білому домі наголосили, що збиття MQ-9 Reaper США над Чорним морем було "небезпечним і непрофесійним". Також там закликали звертати увагу на подібні інциденти, адже вони дуже показові.
  • До речі, Росії не вдалося знайти уламків ушкодженого MQ-9 Reaper. Ймовірно, у Вашингтоні робитимуть усе, аби цього не сталося ніколи.