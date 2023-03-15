Він назвав "нерозважливим вчинком" Путіна та його армії щодо збиття американського безпілотника. Також Чак Шумер закликав російського диктатора припинити таку поведінку.
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Лідер сенатської більшості США звернувся до Путіна
Я хочу сказати Путіну: припиніть таку поведінку, перш ніж ви станете причиною ненавмисної ескалації,
– заявив Шумер.
Він також наголосив, що перехоплення не утримає США від операцій над Чорним морем. За словами Шумера, ці агресивні дії російської авіації є ризикованими і можуть призвести до "ненавмисної ескалації".
Шумер зазначив, що Сполучені Штати регулярно здійснювали польоти над Чорним морем ще до безрозсудного вторгнення Путіна в Україну.
"Я впевнений, що наші військові продовжуватимуть це робити", – підкреслив сенатор.
Збиття MQ-9 Reaper: що відомо
- 14 березня Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Його перехопив і збив російський літак Су-27.
- Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував збиття американського MQ-9 Reaper. За його словами, цей інцидент є наслідком дій терористичної держави, що називає себе Росією.
- У Білому домі наголосили, що збиття MQ-9 Reaper США над Чорним морем було "небезпечним і непрофесійним". Також там закликали звертати увагу на подібні інциденти, адже вони дуже показові.
- До речі, Росії не вдалося знайти уламків ушкодженого MQ-9 Reaper. Ймовірно, у Вашингтоні робитимуть усе, аби цього не сталося ніколи.