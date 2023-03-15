Як пишуть ЗМІ, зіткнення американського дрона та російського винищувача сталося за 120 кілометрів від тимчасово окупованого Криму. Згодом на пресконференції представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це не стане перешкодою для подальших польотів.

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Військова авіація США буде літати над Чорним морем

За словами Кірбі, у російських військових цілком могло бути завдання зіткненням з MQ-9 Reaper дати сигнал США, що нібито варто відмовитись від польотів над акваторією цього моря в Європі. Однак у такому разі план Москви провалився, оскільки Вашингтон не має наміру зупиняти літальні операції, зокрема розвідувальні.

Цього не станеться (припинення польотів – 24 Канал). Ми продовжимо літати та виконувати операції в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море належить не одній лише державі,

– констатував Кірбі.

Зверніть увагу! Речник міністерства оборони США Пет Райдер зазначав, що дії російських військових є дуже непрофесійними та небезпечними. Потрібно розуміти, що американський дрон не порушив жодних міжнародних норм. Ба більше, він перебував у міжнародному повітряному просторі та мав право виконувати розвідувальні функції.

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