Високопоставлений воєначальник Північноатлантичного альянсу, генерал Крістофер Каволі, поінформував західних союзників про подробиці інциденту падіння БпЛА ВПС США у Чорному морі.

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Країни НАТО вже попереджені про інцидент

Повідомляється, що Каволі поінформував усі 30 держав-членів НАТО про ситуацію, в якій безпілотник MQ-9 Reaper зазнав катастрофи міжнародними водами.

Генерал (Крістофер) Каволі сьогодні поінформував союзників по НАТО про інцидент,

– сказав офіційний представник.

Інцидент був засуджений американськими військовими, як "безрозсудний".

Раніше прессекретар Джон Кірбі сказав, що Держдеп США повідомить російських чиновників про побоювання щодо ситуації.

США викликали російського посла

Незадовго після цього стало відомо, що через те, що трапилось, США викликали посла Росії у Вашингтоні до Держдепартаменту.

Що потрібно знати про інцидент у Чорному морі