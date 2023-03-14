Высокопоставленный военачальник Североатлантического альянса генерал Кристофер Каволи проинформировал западных союзников о подробностях инцидента падения БПЛА ВВС США в Черном море.

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Страны НАТО уже предупреждены об инциденте

Сообщается, что Каволи проинформировал все 30 государств-членов НАТО о ситуации, в которой беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в международных водах.

Генерал (Кристофер) Каволи сегодня проинформировал союзников по НАТО об инциденте,

– сказал официальный представитель.

Инцидент был осужден американскими военными, как "безрассудный".

Ранее пресс-секретарь Джон Кирби сказал, что Госдеп США уведомит российских чиновников об опасениях относительно ситуации.

США вызвали русского посла

Незадолго после этого стало известно, что из-за случившегося США вызвали посла России в Вашингтоне в Госдепартамент.

Что нужно знать об инциденте в Черном море