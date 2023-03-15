Про зіткнення Су-27 росіян з MQ-9 Reaper над акваторією Чорного моря повідомили ввечері 14 березня. Згодом видання The New York Times розкрило певні подробиці того, що сталося, з посиланням на власні джерела у Пентагоні – себто у міноборони США.

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БпЛА не переносив ракет

Важливо, що інцидент трапився за 120 кілометрів від тимчасово окупованого Криму, коли БпЛА вів спостереження. Як повідомив анонімний співробітник оборонного відомства США, рано-вранці 14 березня американський безпілотник вилетів з військової бази в Румунії для того, аби виконати планову місію, яка зазвичай триває від 9 до 10 годин.

Коли трапилося зіткнення MQ-9 Reaper з російським Су-27, дрон не ніс озброєння. Хоча, слід сказати, що конструкція безпілотника передбачає встановлення на ньому ракет Hellfire.

Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за ним по відеозв'язку з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині,

– йдеться також у матеріалі.

Окрім того, як пишуть журналісти, американські чиновники стурбовані тим, що цей маленький інцидент над Чорним морем може призвести до прямої конфронтації Росії та США. Власне, тому американські військові в Німеччині були приголомшені тим, що сталося.

Зверніть увагу! На момент збиття американський дрон був на висоті близько 7,6 кілометра. У той же момент російський винищувач Су-27 кружляв БпЛА, зливаючи на нього паливо. Ймовірно, робив він це для того, аби зіпсувати устаткування дрона.

Джерело The New York Times також зазначило, що безпілотний літальний апарат має складні камери та інші датчики. Вони дозволяють "заглянути до Криму", фактично не підлітаючи впритул до півострова.

Що сказали у Повітряних силах та Вашингтоні