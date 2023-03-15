О столкновении Су-27 россиян с MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря сообщили вечером 14 марта. Вскоре издание The New York Times раскрыло некоторые подробности того, что произошло, со ссылкой на собственные источники в Пентагоне – то есть у минобороны США.

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БпЛА не переносил ракет

Важно, что инцидент произошел в 120 километрах от временно оккупированного Крыма, когда БпЛА вел наблюдение. Как сообщил анонимный сотрудник оборонного ведомства США, ранним утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для того, чтобы выполнить плановую миссию, которая обычно длится от 9 до 10 часов.

Когда произошло столкновение MQ-9 Reaper с российским Су-27, дрон не нес вооружения. Хотя, следует сказать, что конструкция беспилотника предполагает установку на нем ракет Hellfire.

Этот эпизод ошеломил американских военных, наблюдавших за ним по видеосвязи с беспилотником в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии,

– говорится также в материале.

Кроме того, как пишут журналисты, американские чиновники озабочены тем, что этот маленький инцидент над Черным морем может привести к прямой конфронтации России и США. Собственно, поэтому американские военные в Германии были ошеломлены случившимся.

Обратите внимание! На момент сбития американский дрон был на высоте около 7,6 километра. В тот же момент российский истребитель Су-27 кружил БпЛА, сливая на него топливо. Вероятно, делал он это для того, чтобы испортить оборудование дрона.

Источник The New York Times также отметил, что беспилотный летательный аппарат оснащен сложными камерами и другими датчиками. Они позволяют "заглянуть в Крым", фактически не подлетая вплотную к полуострову.

Что сказали в Воздушных силах и Вашингтоне