Как пишут СМИ, столкновение американского дрона и российского истребителя произошло в 120 километрах от временно оккупированного Крыма. Впоследствии на пресс-конференции представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это не станет препятствием для дальнейших полетов.

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Военная авиация США будет летать над Черным морем

По словам Кирби, у российских военных вполне могла быть задача столкновением с MQ-9 Reaper дать сигнал США, что якобы следует отказаться от полетов над акваторией этого моря в Европе. Однако в таком случае план Москвы провалился, поскольку Вашингтон не намерен останавливать летательные операции, в том числе разведывательные.

Этого не произойдет (прекращение полетов – 24 Канал). Мы продолжаем летать и выполнять операции в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море принадлежит не одному только государству,

– констатировал Кирби.

Обратите внимание! Представитель министерства обороны США Пэт Райдер отмечал, что действия российских военных являются очень непрофессиональными и опасными. Следует понимать, что американский дрон не нарушил никаких международных норм. Более того, он находился в международном воздушном пространстве и имел право выполнять разведывательные функции.

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