По данным европейского командования Вооруженных сил США, MQ-9 упал из-за того, что его перехватил и ударил российский самолет Су-27. Однако поскольку сбивание произошло в международных водах, то Штаты стремятся быстро его забрать обратно.

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БПЛА содержит много передовых технологий

Причина такой спешки в ценности самого БПЛА для разведки, ведь машина содержит много передовых технологий. И США не хотят, чтобы они попали в руки России.

При этом генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что беспилотник MQ-9 Reaper производил "обычные операции в международном воздушном пространстве".

Наш БПЛА MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9,

– сказал он.

Об инциденте уже доложили Президенту США Джо Байдену, а также всем 30 государствам-членам НАТО. Комментариев же относительно сбивания БПЛА и состояния Су-27 от российских властей и военных пока не было.

Что известно о сбитии американского БПЛА

В европейском командовании сообщили, что перед столкновением два российских самолета Су-27 в международных водах Черного моря "летели перед MQ-9 Reaper в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере". Также они несколько раз намеренно сбрасывали горючее перед американским беспилотником, что привело к тому, что пропеллер БПЛА был поврежден.

В результате, как, в частности, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, беспилотник окончательно сбили по решению американского командования. Решили это сделать потому, что его пропеллер задел российский самолет Су-27 и это вроде бы все равно привело к потере БПЛА.

Обратите внимание. Q-9 Reaper – это дистанционно управляемый БПЛА, который используется для наблюдения и разведки, а также для атак. Он может быть оснащен ракетами, но, по словам европейского командования США, сбитый сегодня беспилотник был исключительно разведывательным дроном и выполнял обычную операцию.