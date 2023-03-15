Он назвал "безрассудным поступком" Путина и его армии по поводу сбивания американского беспилотника. Также Чак Шумер призвал российского диктатора прекратить такое поведение.
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Лидер сенатского большинства США обратился к Путину
Я хочу сказать Путину: прекратите такое поведение, прежде чем вы станете причиной непреднамеренной эскалации,
– заявил Шумер.
Он также подчеркнул, что перехват не удержит США от операций над Черным морем. По словам Шумера, эти агрессивные действия российской авиации рискованны и могут привести к "непреднамеренной эскалации".
Шумер отметил, что Соединенные Штаты регулярно совершали полеты над Черным морем еще до безрассудного вторжения Путина в Украину.
"Я уверен, что наши военные будут продолжать это делать", – подчеркнул сенатор.
Сбивание MQ-9 Reaper: что известно
- 14 марта Европейское Командование Вооруженных сил США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Его перехватил и сбил российский самолет Су-27.
- Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал сбивание американского MQ-9 Reaper. По его словам, этот инцидент является следствием действий террористического государства, называющего себя Россией.
- В Белом доме отметили, что сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было "опасным и непрофессиональным". Также там призвали обращать внимание на подобные инциденты, ведь они очень показательны.
- Кстати, России не удалось найти обломки поврежденного MQ-9 Reaper. Вероятно, в Вашингтоне будут делать все, чтобы этого не произошло никогда.