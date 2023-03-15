Про це заявили представники США. До речі, українці вже дали поради Сполученим Штатам, як помститися Росії за збитий Reaper.

До теми Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії

США не знайшли збитий дрон у Чорному морі

Представники США повідомили, що американський безпілотник, збитий російським винищувачем, не знаходили та не піднімали з Чорного моря.

До речі, у зв'язку з катастрофою 14 березня був викликаний посол Росії в США. Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що офіційні особи суворо попередили посла. Вони сказали йому, що Москва повинна бути обережнішою під час польотів у міжнародному повітряному просторі поблизу американських активів.

Збиття американського безпілотника над Чорним морем: що відомо