Про це заявили представники США. До речі, українці вже дали поради Сполученим Штатам, як помститися Росії за збитий Reaper.
До теми Збиття американського MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо про інцидент і причетність Росії
США не знайшли збитий дрон у Чорному морі
Представники США повідомили, що американський безпілотник, збитий російським винищувачем, не знаходили та не піднімали з Чорного моря.
До речі, у зв'язку з катастрофою 14 березня був викликаний посол Росії в США. Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що офіційні особи суворо попередили посла. Вони сказали йому, що Москва повинна бути обережнішою під час польотів у міжнародному повітряному просторі поблизу американських активів.
Збиття американського безпілотника над Чорним морем: що відомо
- Європейське Командування Збройних сил США повідомляло, що MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Кілька разів перед зіткненням 2 російські літаки Су-27 намагалися перехопити безпілотник, скидаючи паливо.
- Так, винищувач Су-27 врізався у гвинт безпілотника, внаслідок чого дрон розбився.
- Джон Кірбі заявив, що про цей інцидент вже проінформували президента США Джозефа Байдена. За його словами, хоча були й інші подібні перехоплення, цей випадок заслуговує на увагу, адже він був "небезпечним і непрофесійним".
- У США констатували, що продовжуватимуть польоти в цьому регіоні, попри те що сталося.
- Українці бурхливо відреагували на це та порадили США помститися за знищений безпілотник. Вони закликали надати нашим захисникам потужнішу зброю, наприклад – ракети великої дальності.