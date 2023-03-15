Про це 24 Каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринавичус. Він переконаний, що росіяни намагаються нав'язати американцям думку про небезпеку військової співпраці з Україною.

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12 березня стало відомо, що російські літаки збили над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.

Це зовнішня ескалація, спрямована на громадську думку в першу чергу в Америці,

– прокоментував експерт.

Маніпуляції Росії

Днями один з головних кандидатів на пост президента США Рон Десантіс заявив, що Америка надто сильно зосередилася на військові допомозі Україні у "територіальній суперечці" з Росією. Також стало відомо, що акції деяких банків США рекордно упали.

Лауринавичус переконаний, що таку ситуацію в США Росія намагається використати, аби показати американському суспільству, що є великий ризик війни Росії з США.

Це робиться, щоб суспільство ще більше почало думати так, як потрібно Росії, мовляв, допомагати Україні не варто. Це фактично те, що сказав пан Десантіс,

– наголосив мовець.

Мовиться про те, що нібито США варто приділити більше уваги Китаю, а щодо ситуації в Україні нехай переймається Європа.

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Росія розуміє лише мову сили

За словами Лауринавичуса, Сполучені Штати Америки не будуть відповідати Росії прямими воєнними діями. Він вважає, що в цьому випадку найкращою була би відповідь – найближчими днями оголосити про рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні. До того ж це зараз активно обговорюється в уряді США.

Це була б реальна відповідь Росії на цю ескалацію. Тому що з Росією можна говорити тільки мовою сили,

– підкреслив експерт.

Важливо! Українське військово-політичне керівництво заявляє союзникам про необхідність передачі західних винищувачів F-16 для перемоги над ворогом. F-16 мають набагато потужніші можливості, ніж літаки типу Су та МіГ, і могли б безпрецедентно покращити оборонну здатність української авіації.

Він зауважив, що сил у не лише у США, а й усього альянсу НАТО набагато більше, ніж у Росії, тому ніякого ризику війни Росії проти НАТО не існує.

"Але відповідати потрібно жорстко. Така відповідь була б доречною в цій ситуації, можна й інші вигадати, щоб цей інцидент не лишився без відповіді", – резюмував Лауринавичус.

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