Про це 24 Каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринавичус. Він переконаний, що росіяни намагаються нав'язати американцям думку про небезпеку військової співпраці з Україною.
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12 березня стало відомо, що російські літаки збили над Чорним морем американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper.
Це зовнішня ескалація, спрямована на громадську думку в першу чергу в Америці,
– прокоментував експерт.
Маніпуляції Росії
Днями один з головних кандидатів на пост президента США Рон Десантіс заявив, що Америка надто сильно зосередилася на військові допомозі Україні у "територіальній суперечці" з Росією. Також стало відомо, що акції деяких банків США рекордно упали.
Лауринавичус переконаний, що таку ситуацію в США Росія намагається використати, аби показати американському суспільству, що є великий ризик війни Росії з США.
Це робиться, щоб суспільство ще більше почало думати так, як потрібно Росії, мовляв, допомагати Україні не варто. Це фактично те, що сказав пан Десантіс,
– наголосив мовець.
Мовиться про те, що нібито США варто приділити більше уваги Китаю, а щодо ситуації в Україні нехай переймається Європа.
Лауринавичус про падіння дрона США: дивитись відео
Росія розуміє лише мову сили
За словами Лауринавичуса, Сполучені Штати Америки не будуть відповідати Росії прямими воєнними діями. Він вважає, що в цьому випадку найкращою була би відповідь – найближчими днями оголосити про рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні. До того ж це зараз активно обговорюється в уряді США.
Це була б реальна відповідь Росії на цю ескалацію. Тому що з Росією можна говорити тільки мовою сили,
– підкреслив експерт.
Він зауважив, що сил у не лише у США, а й усього альянсу НАТО набагато більше, ніж у Росії, тому ніякого ризику війни Росії проти НАТО не існує.
"Але відповідати потрібно жорстко. Така відповідь була б доречною в цій ситуації, можна й інші вигадати, щоб цей інцидент не лишився без відповіді", – резюмував Лауринавичус.
Що відомо про падіння безпілотника США
- Близько 7 ранку 14 березня над водами Чорного моря російський винищувач Су-27 врізався в американський БпЛА MQ-9, внаслідок чого той впав.
- Вартість бойової одиниці з повним комплектом — 64,2 мільйона доларів на момент введення в експлуатацію апарата.
- Спочатку росіяни заявили, що американський БпЛА буцімто рухався у напрямку державного кордону Росії, насправді він перебував над нейтральними водами. Згодом у міноборони Росії цинічно заявили, що безпілотник ВПС США буцімто сам втратив висоту та зіштовхнувся з водною поверхнею, а російські винищувачі нібито взагалі ні до чого.