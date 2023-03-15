Об этом 24 Канала рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. Он убежден, что россияне пытаются навязать американцам мнение об опасности военного сотрудничества с Украиной.

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12 марта стало известно, что российские самолеты сбили над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.

Это внешняя эскалация, направленная на общественное мнение в первую очередь в Америке,

– прокомментировал эксперт.

Манипуляции России

На днях один из главных кандидатов на пост президента США Рон Десантис заявил, что Америка слишком сильно сосредоточилась на военных помощи Украине в "территориальном споре" с Россией. Также стало известно, что акции некоторых банков США рекордно упали.

Лауринавичус убежден, что такую ситуацию в США Россия пытается использовать, чтобы показать американскому обществу, что велик риск войны России с США.

Это делается, чтобы общество еще больше начало думать так, как нужно России, мол, помогать Украине не стоит. Это фактически то, что сказал господин Десантис,

– подчеркнул говорящий.

Речь идет о том, что якобы США стоит уделить больше внимания Китаю, а о ситуации в Украине пусть беспокоится Европа.

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Россия понимает только язык силы

По словам Лауринавичюса, Соединенные Штаты Америки не будут отвечать России прямыми военными действиями. Он считает, что в этом случае лучшим был бы ответ – в ближайшие дни объявить о решении по передаче истребителей F-16 Украине. К тому же, это сейчас активно обсуждается в правительстве США.

Это был бы реальный ответ России на эту эскалацию. Потому что с Россией можно говорить только на языке силы,

– подчеркнул эксперт.

Важно! Украинское военно-политическое руководство заявляет союзникам о необходимости передачи западных истребителей F-16 для победы над противником. У F-16 есть гораздо более мощные возможности, чем самолеты типа Су и МиГ, и могли бы беспрецедентно улучшить оборонную способность украинской авиации.

Он отметил, что сил не только в США, но и всего альянса НАТО гораздо больше, чем в России, поэтому никакого риска войны России против НАТО не существует.

"Но отвечать нужно жестко. Такой ответ был бы уместен в этой ситуации, можно и другие придумать, чтобы этот инцидент не остался без ответа", – резюмировал Лауринавичюс.

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