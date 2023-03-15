Об этом 24 Канала рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. Он убежден, что россияне пытаются навязать американцам мнение об опасности военного сотрудничества с Украиной.
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12 марта стало известно, что российские самолеты сбили над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper.
Это внешняя эскалация, направленная на общественное мнение в первую очередь в Америке,
– прокомментировал эксперт.
Манипуляции России
На днях один из главных кандидатов на пост президента США Рон Десантис заявил, что Америка слишком сильно сосредоточилась на военных помощи Украине в "территориальном споре" с Россией. Также стало известно, что акции некоторых банков США рекордно упали.
Лауринавичус убежден, что такую ситуацию в США Россия пытается использовать, чтобы показать американскому обществу, что велик риск войны России с США.
Это делается, чтобы общество еще больше начало думать так, как нужно России, мол, помогать Украине не стоит. Это фактически то, что сказал господин Десантис,
– подчеркнул говорящий.
Речь идет о том, что якобы США стоит уделить больше внимания Китаю, а о ситуации в Украине пусть беспокоится Европа.
Лауринавичус о падении дрона США: смотреть видео
Россия понимает только язык силы
По словам Лауринавичюса, Соединенные Штаты Америки не будут отвечать России прямыми военными действиями. Он считает, что в этом случае лучшим был бы ответ – в ближайшие дни объявить о решении по передаче истребителей F-16 Украине. К тому же, это сейчас активно обсуждается в правительстве США.
Это был бы реальный ответ России на эту эскалацию. Потому что с Россией можно говорить только на языке силы,
– подчеркнул эксперт.
Он отметил, что сил не только в США, но и всего альянса НАТО гораздо больше, чем в России, поэтому никакого риска войны России против НАТО не существует.
"Но отвечать нужно жестко. Такой ответ был бы уместен в этой ситуации, можно и другие придумать, чтобы этот инцидент не остался без ответа", – резюмировал Лауринавичюс.
Что известно о падении беспилотника США
- Около 7 утра 14 марта над водами Черного моря российский истребитель Су-27 врезался в американский БПЛА MQ-9, в результате чего тот упал.
- Стоимость боевой единицы с полным комплектом – 64,2 миллиона долларов на момент ввода в эксплуатацию аппарата.
- Сначала россияне заявили, что американский БпЛА якобы двигался в направлении государственной границы России, на самом деле он находился над нейтральными водами. Впоследствии в минобороны России цинично заявили, что беспилотник ВВС США сам потерял высоту и столкнулся с водной поверхностью, а российские истребители якобы вообще ни при чем.