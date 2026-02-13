"Підготовка до майбутніх перемовин", – Сибіга про Мюнхенську безпекову конференцію

На полях Мюнхенської безпекової конференції тривають зустрічі, темою яких є війна Росії проти України. Сибіга зазначив, що їх слід вважати підготовкою до майбутніх перемовин.

Про це він заявив на безпековій конференції в Мюнхені, передає 24 Канал.

Яка роль участі Зеленського у безпековій конференції?

Міністр закордонних справ України заявив, що участь Володимира Зеленського у Мюнхенській конференції з безпеки стала однією з ключових подій форуму.

Він наголосив, що виступ президента має бути стратегічним та змістовним, очікуються також численні двосторонні та багатосторонні зустрічі.

Зустрічі з американською делегацією у Мюнхені треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх перемовин,

– зазначив Сибіга.

Також міністр зауважив, що Зеленський 13 лютого вже відвідав німецьке підприємство. Це перший спільний німецько-український проєкт з виробництва дронів на території Німеччини.

Андрій Сибіга наголосив, що здобутий на фронті досвід і розвиток власних технологій є нашою перевагою. За його словами, одна з європейських компаній, змогла збільшити виробництво у 8 разів завдяки співпраці з Україною та зворотньому зв'язку від військовослужбовців.

Що відбувається на Мюнхенській конференції?