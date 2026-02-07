Укр Рус
Генерал ГРУ Алексєєв вижив після замаху, нападника затримали й відправили на допит, – ЗМІ
7 лютого, 17:56
Генерал ГРУ Алексєєв вижив після замаху, нападника затримали й відправили на допит, – ЗМІ

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Заступник начальника ГУ Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенант Володимир Алексєєв вижив після замаху.
  • За даними росЗМІ, у Дубаї затримали двох підозрюваних, причетних до нападу, яких вже доставили на допит.

Заступник начальника ГУ Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенант Володимир Алексєєв вижив після замаху на його життя. В ОАЕ, за попередньою інформацією, вже затримали двох підозрюваних, причетних до нападу.

Про це повідомляють пропагандистське видання "Коммерсант" та інші російські ЗМІ.

Де затримали підозрюваних?

Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що 7 лютого у Дубаї затримали чоловіка, який стріляв в Алексєєва, і якого вже нібито доставили на допит стосовно замаху.. Разом з ним нібито затримали і його помічника. 

Зазначається, що запобіжний захід оберуть у неділю, 8 лютого. Кримінальну справу відкрили за статтями про замах на вбивство і незаконний обіг зброї. Жодної інформації стосовно осіб підозрюваних не вказують.

Водночас російський генерал вже успішно переніс операцію й отямився. Про це написав й ексдепутат Верховної Ради України Олег Царьов, який, як стверджується, є добрим знайомим Володимира Алексєєва.

Що відомо про напад на російського генерала?

  • Напередодні з'явилася інформація про те, що на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва в Москві вчинили замах, він отримав численні поранення. У нього кілька разів вистрілили біля виходу з його будинку.

  • За даними української розвідки, Алексєєв, зокрема, є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також за організацію так званого референдуму в Херсонській області.

  • Аналітик Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу пояснював, що замахом на Алєксєєва, який є заступником керівника російської переговорної групи, росіяни насамперед хочуть показати, що винні буцімто українці.