Генерал ГРУ Алексеев выжил после покушения, нападавшего задержали и отправили на допрос, – СМИ

Заместитель начальника ГУ Генштаба ВС России генерал-лейтенант Владимир Алексеев выжил после покушения на его жизнь. В ОАЭ, по предварительной информации, уже задержали двух подозреваемых, причастных к нападению.

Об этом сообщают пропагандистское издание "Коммерсант" и другие российские СМИ.

Смотрите также Питаются льдом и прячутся в сараях: в Лиман рвется "одноразовая пехота"

Где задержали подозреваемых?

Российские СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что 7 февраля в Дубае задержали мужчину, который стрелял в Алексеева, и которого уже якобы доставили на допрос относительно покушения. Вместе с ним якобы задержали и его помощника.

Отмечается, что меру пресечения изберут в воскресенье, 8 февраля. Уголовное дело открыли по статьям о покушении на убийство и незаконный оборот оружия. Никакой информации относительно личностей подозреваемых не указывают.

В то же время российский генерал уже успешно перенес операцию и пришел в себя. Об этом написал и экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, который, как утверждается, является хорошим знакомым Владимира Алексеева.

Что известно о нападении на российского генерала?