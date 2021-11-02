Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": справу передали до суду
На журналістів "Схем" напали під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером в "Укрексімбанку". Прокуратура заявила, що передала справу до суду.
Зокрема скерували обвинувальний акт відносно 4 осіб. Про це 2 листопада повідомили в Київській міській прокуратурі.
До теми Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри
Прокуратура передала справу про напад на журналістів "Схем" до суду
Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми",
– заявили у прокуратурі.
Попередньо відомо, що мовиться про ексглаву правління Євгена Мецгера та його прессекретаря Володимира Пікалова. Їх дії кваліфікували за фактом:
- незаконного вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю;
- впливом у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища.
Окрім того, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфікували як двох попередніх, а також додатково за:
- умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.
До речі, 11 жовтня фігурантам справи обрали запобіжні заходи. Зокрема ексглаву правління Євгена Мецгера та його прессекретаря Володимира Пікалова відправили під домашній нічний арешт. На начальника служби безпеки банку Ігоря Тельбізова поклали особисті зобов'язання.
Справа щодо нападу на журналістів "Схем": що відомо
- 7 жовтня на журналістів "Схем" напали під час запису інтерв'ю з тодішнім главою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.
- Усе через питання про кредит у 60 мільйонів доларів фірмам бізнесмена, компанія якого веде діяльність на окупованих територіях Донеччини.
- Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери та картки з відзнятим матеріалом. Пізніше журналістам вдалося відновити видалені кадри, а повне відео інциденту опинилося у мережі.
- Мецгер написав заяву на звільнення та нібито визнав свою помилку. Ексглаві правління банку та ще одному фігуранту справи вручили підозри. Згодом про підозру повідомили ще начальнику управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку.