Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": справу передали до суду

На журналістів "Схем" напали під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером в "Укрексімбанку". Прокуратура заявила, що передала справу до суду.

Зокрема скерували обвинувальний акт відносно 4 осіб. Про це 2 листопада повідомили в Київській міській прокуратурі.

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Прокуратура передала справу про напад на журналістів "Схем" до суду

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми",

– заявили у прокуратурі.

Попередньо відомо, що мовиться про ексглаву правління Євгена Мецгера та його прессекретаря Володимира Пікалова. Їх дії кваліфікували за фактом:

незаконного вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю;

впливом у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища.

Окрім того, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфікували як двох попередніх, а також додатково за:

умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Якщо провину за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів доведуть, то винним може загрожувати:з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Якщо ж доведуть провину щодо побоїв, то може загрожувати

До речі, 11 жовтня фігурантам справи обрали запобіжні заходи. Зокрема ексглаву правління Євгена Мецгера та його прессекретаря Володимира Пікалова відправили під домашній нічний арешт. На начальника служби безпеки банку Ігоря Тельбізова поклали особисті зобов'язання.

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