Відповідну інформацію журналістам розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури. Його підозрюють у вчиненні двох кримінальних правопорушень.

До теми Напад на журналістів "Схем": усім фігурантам обрали запобіжні заходи

Напад на журналістів: четвертому працівнику "Укрексімбанку" повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв'ю з на той час головою правління "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером,

– мовиться у повідомленні.

Начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони "Укрексімбанку" підозрюють в:

перешкоджанні журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі до трьох років);

(карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі до трьох років); побоях (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року).

Cлідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

До речі, 3 фігурантам справи Голосіївський райсуд обрав запобіжні заходи 11 жовтня. Зокрема відстороненому главі "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, його прессекретарю Володимиру Пікалову та начальнику служби безпеки банку Ігорю Тельбізову. Перших двох відправили під домашній нічний арешт, третього – відпустили під особисте зобов'язання.

Коротко про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"