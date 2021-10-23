Соответствующую информацию журналистам рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Его подозревают в совершении двух уголовных правонарушений.
К теме Нападение на журналистов "Схем": всем фигурантам избрали меры пресечения
Нападение на журналистов: четвертому работнику "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с на то время председателем правления "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером,
– говорится в сообщении.
Начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны "Укрэксимбанка" подозревают в:
- препятствовании журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы до трех лет);
- побоях (карается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).
Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.
Кстати, 3 фигурантам дела Голосеевский райсуд избрал меры пресечения 11 октября. В частности отстраненному главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, его пресс-секретарю Владимиру Пикалову и начальнику службы безопасности банка Игорю Тельбизову. Первых двоих отправили под домашний ночной арест, третьего – отпустили под личное обязательство.
Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"
- 4 октября стало известно, что во время интервью с председателем правления Евгением Мецгером на съемочную группу программы "Схемы" напали в "Укрэксимбанке". В частности, у оператора забрали 2 камеры.
- Когда технику вернули, скандальных кадров уже не было. В то же время специалистам удалось их восстановить. Впоследствии полное видео инцидента опубликовали в сети.
- Причиной нападения стало то, что банкиру не понравился вопрос о выдаче кредита на 60 миллионов Сергею Брюховецкому, выходцу из Донецка. Которого, по информации журналистов, подозревали в финансировании терроризма.
- Сам Мецгер признал свою ошибку и написал заявление на увольнение. Он заявил, что "эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания". Генпрокурор Ирина Венедиктова пообещала, что "безумие" не будут покрывать.
- 7 октября вручили подозрения Мецгеру и еще одному фигуранту. 8 октября – одному из охранников "Укрэксимбанка" инкриминировали препятствование журналистской деятельности и также сообщили о подозрении.