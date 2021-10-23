Соответствующую информацию журналистам рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Его подозревают в совершении двух уголовных правонарушений.

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Нападение на журналистов: четвертому работнику "Укрэксимбанка" сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с на то время председателем правления "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером,

– говорится в сообщении.

Начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны "Укрэксимбанка" подозревают в:

препятствовании журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы до трех лет);

(карается штрафом до 850 гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы до трех лет); побоях (карается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Кстати, 3 фигурантам дела Голосеевский райсуд избрал меры пресечения 11 октября. В частности отстраненному главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, его пресс-секретарю Владимиру Пикалову и начальнику службы безопасности банка Игорю Тельбизову. Первых двоих отправили под домашний ночной арест, третьего – отпустили под личное обязательство.

Коротко о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке"