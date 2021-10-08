Охранник стал третьим фигурантом в этом деле. Накануне прокуратура объявила о таких же подозрениях председателю правления Евгению Мецгеру и еще одному служащему. По неподтвержденной информации им является Владимир Пикалов.

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Прокуратура выдала не одно подозрение

Один из работников службы охраны "Укрэксимбанка" получил подозрение от Голосеевской прокуратуры Киева за препятствование журналистской деятельности, применение физической силы. Вероятно, речь идет об охраннике, который помогал изымать камеры у оператора "Схем".

Кроме того, новое подозрение получил служащий, которого накануне вместе с Мецгером обвинили в том же преступлении, что и охранника. Теперь служащий фигурирует в деле о незаконном лишении свободы. Такое же подозрение получил и сам Мецгер.

Обратите внимание! За препятствование журналистской деятельности подозреваемым грозит как минимум штраф от 3 400 до 8 500 гривен или 5 лет ограничения свободы.

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