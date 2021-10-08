Охоронець став третім фігурантом у цій справі. Напередодні прокуратура оголосила про такі ж підозри голові правління Євгену Мецгеру та ще одному службовцю. За непідтвердженою інформацією ним є Володимир Пікалов.

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Прокуратура видала не одну підозру

Один з працівників служби охорони "Укрексімбанку" отримав підозру від Голосіївської прокуратури Києва за перешкоджання журналістській діяльності, застосування фізичної сили. Ймовірно, мова йде про охоронця, який допомагав вилучати камери в оператора "Схем".

Крім того, нову підозру отримав службовець, якого напередодні разом з Мецгером звинуватили в тому ж злочині, що й охоронця. Тепер службовець фігурує у справі про незаконне позбавлення волі. Таку ж підозру отримав і сам Мецгер.

Зверніть увагу! За перешкоджання журналістській діяльності підозрюваним загрожує щонайменше штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.

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