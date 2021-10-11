Мецгера та Пікалова відправили під домашній нічний арешт. На Тельбізова поклали особисті зобов'язання.

До теми Мецгеру обрали запобіжний захід

Підозри для фігурантів

Мецгеру та іншому посадовцю 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів. Також Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей.

Зверніть увагу! За перешкоджання журналістській діяльності банкірам можуть призначити штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.

Напад на "Схем: що треба знати

Глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер 4 жовтня давав інтерв'ю журналістам "Схем". На знімальну команду напали в кабінеті посадовця.

Банкіру не сподобалось питання про кредит на 60 мільйонів "Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька. За інформацією журналістів, його підозрювали у фінансуванні тероризму. У знімальної групи забрали камеру та видалили записи інтерв'ю. Щоправда, журналісти їх відновили.

Напад на журналістів "Схем", дивіться відео: