Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": дело передали в суд

На журналистов "Схем" напали во время интервью с Евгением Мецгером в "Укрэксимбанке". Прокуратура заявила, что передала дело в суд.

В частности направили обвинительный акт в отношении 4 человек. Об этом 2 ноября сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Прокуратура передала дело о нападении на журналистов "Схем" в суд

Направлено в суд обвинительный акт в отношении 4 человек, подозреваемых в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы",

– заявили в прокуратуре.

Предварительно известно, что говорится об экс-главе правления Евгении Мецгере и его пресс-секретаре. Их действия квалифицировали по факту:

незаконного изъятия собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью;

влияния в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенного должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме того, действия директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны банка квалифицировали как двух предыдущих, а также дополнительно за:

умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

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