Зокрема скерували обвинувальний акт відносно 4 осіб. Про це 2 листопада повідомили в Київській міській прокуратурі.

До теми Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри

Прокуратура передала справу про напад на журналістів "Схем" до суду

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми",

– заявили у прокуратурі.

Попередньо відомо, що мовиться про ексглаву правління Євгену Мецгеру та його прессекретаря. Їх дії кваліфікували за фактом:

незаконного вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю;

впливом у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища.

Окрім того, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфікували як двох попередніх, а також додатково за:

умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

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