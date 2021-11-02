Зокрема скерували обвинувальний акт відносно 4 осіб. Про це 2 листопада повідомили в Київській міській прокуратурі.
До теми Мецгера не знайшли: фігурантам справи про напад на журналістів так і не вручили підозри
Прокуратура передала справу про напад на журналістів "Схем" до суду
Скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми",
– заявили у прокуратурі.
Попередньо відомо, що мовиться про ексглаву правління Євгену Мецгеру та його прессекретаря. Їх дії кваліфікували за фактом:
- незаконного вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв'язку із своєю професійною діяльністю;
- впливом у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов'язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища.
Окрім того, дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфікували як двох попередніх, а також додатково за:
- умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.
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