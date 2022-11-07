Захищають Білий дім, а в перспективі – українське небо: що відомо про ЗРК NASAMS

Зенітні ракетні комплекси NASAMS є однією з найбільш продаваних систем ППО у світі протягом останніх років. Саме такі комплекси охороняють небо Вашингтона, зокрема і Білого дому. У перспективі вони захищатимуть і небо України.

Так, перші системи NASAMS вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. 24 канал зібрав усе, що відомо про NASAMS. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

Зверніть увагу "Закриє небо" чи ні: як наявність NASAMS вплине на протиповітряну оборону України

Україна отримала перші NASAMS

Перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS прибули в Україну 7 листопада. Міністр оборони наголосив, що ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

Військовий експерт Андрій Харук у коментарі 24 каналу зазначив, що NASAMS здатні забезпечити протиповітряну оборону одного об'єкта на кшталт невеличкого міста.

Якщо ж говорити, наприклад про Київ, чи Дніпро, то цей ЗРК може забезпечити оборону певного напрямку та прикриття від усіх безпілотників, літаків та гелікоптерів.

Коли NASAMS стануть на захист нашого неба

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже найближчим часом стануть до строю і будуть захищати українське небо. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У США заявили про надання Україні NASAMS ще в серпні

31 серпня Пентагон офіційно повідомив про надання Україні 2 батарей найновішої системи протиповітряної оборони. Тобто ЗРК NASAMS.

За кілька днів до анонсу у США уклали контракт на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на поставку двох батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку ЗСУ.

Згодом речник Міноборони США генерал Патрік Райдер уточнив: у Пентагоні сподіваються, що упродовж 2 місяців Україна отримає ці ЗРК. Таку заяву американський чиновник зробив 16 вересня.

Через 10 днів видання CBS News опублікувало інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Після його публікації у ЗМІ з'явилися новини про те, що NASAMS уже в Україні – з посиланням на цитату президента, що Україна вдячна Джо Байдену та Конгресу за отриману зброю. Однак, найімовірніше, виникла плутанина через труднощі перекладу і глава держави дякував саме за надання такого озброєння загалом, тобто за ініціативу США, яку ще поки втілюють у життя. Хай там як, жодних інших даних про те, що NASAMS уже в Україні – немає.

Історія створення NASAMS

Володимир Зеленський відзначив, що 2 батарей для України недостатньо, адже вони не допоможуть захистити усі об'єкти інфраструктури, школи, лікарні, університети, садочки та житлові будинки від російських ракетних ударів.

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Kongsberg та американської – Raytheon. Нову зброю у 1994 році вирішили розробляти на базі ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM, яку перетворили на зенітну.

Повна назва ЗРК – Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, але він усьому світу відомий за абревіатурою – NASAMS. Ракета отримала систему виявлення цілей та командний пункт.

Крім США та Норвегії такий ЗРК на своєму озброєнні мають Фінляндія, Литва, Нідерланди, Індонезія, Іспанія, Оман, Австралія, Катар, Угорщина. Цей список поповнить і Україна.

Технічні характеристики NASAMS

Максимальна дальність ураження зенітно-ракетного комплексу коливається у межах від 25 до 50 кілометрів, а максимальна висота ураження – від 15 до 25 кілометрів.

Максимальна швидкість випущеної з комплексу ракети здатна досягати показника 4 900 кілометрів на годину.

Для запусків використовують ракети з подвійним типом призначення:

AIM-120 AMRAAM та AMRAAM ER з активним радіолокаційним самонаведенням;

AIM 9X Sidewinder Block II з інфрачервоною системою самонаведення.

Виявленням цілей займається радар AN/MPQ-64 Sentinel. Він забезпечує огляд на відстані до 120 кілометрів з ефективністю до 40 кілометрів по відстані й висоті.

Кожна з пускових установок має по 6 ракет, які здатні одночасно вдарити по одній або декількох цілях. Ці установки транспортуються на базі шасі вантажівки Scania P113. У бойовому положенні їх встановлюють на землю. Час переходу в бойове положення – 15 хвилин.

Та якщо говорити про батарею (а це 9 або 12 установок), то ЗРК здатен випустити 54 або 72 ракети за 12 секунд.

ЗРК NASAMS в дії: дивіться відео

Командний пункт батареї ЗРК NASAMS розміщують в одному з пунктів управління вогнем. Радар та пускові установки можна розгортати в радіусі 20 кілометрів від пункту, що є зручним із точки зору безпеки.

Крім того, основними перевагами ЗРК є мобільність та висока точність, адже NASAMS здатен вражати до 85% цілей.

Найбільш передовою версією ракетного комплексу є система NASAMS-3 – модифікація 2019 року, яка оснащена ракетами AMRAAM-ER із дальністю пуску до 40 кілометрів та висотою понад 20 кілометрів. Ця система здатна знищувати літаки, вертольоти та балістичні цілі, які маневрують, тобто і крилаті ракети.

Яку площу може покрити цей ЗРК? Інформація щодо цього дуже різна. Мовиться іноді про 50, а іноді й про 5 000 квадратних кілометрів. Отже, за найоптимістичнішим прогнозом, однієї батареї досить, аби закрити небо над Києвом і навіть більше. Попри відсутність конкретних даних щодо площі покриття NASAMS, технічні характеристики та можливості комплексу говорять про те, що він є доволі потужним та може стати серйозною підмогою для української ППО.

Вартість однієї батареї зенітно-ракетного комплексу є доволі високою – близько 65 мільйонів доларів.

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