Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Харук. Він наголосив, що отримані Україною комплекси NASAMS та Aspidе здатні забезпечити протиповітряну оборону одного об'єкта на кшталт невеликого міста.

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Від яких загроз здатні захистити NASAMS та Aspidе

Харук наголосив, що надання Україні систем NASAMS та Aspide є чудовою та довгоочікуваною новиною для нас, адже від моменту анонсу відповідної поставки минуло вже пів року. Зрозуміло, що потрібен був певний час, щоб їх підготувати, а також на те, щоб ці системи освоїв особовий склад.

Комплекси малої дальності, кожен із них здатен забезпечити протиповітряну оборону одного об'єкта на кшталт невеликого міста чи, якщо говорити про такі міста, як Київ чи Дніпро, то оборону з певного напрямку, прикриття від усіх типів аеродинамічних цілей,

– заявив військовий експерт.

Тобто, пояснив він, мається на увазі літаки, гелікоптери та безпілотні літальні апарати, включно із іранськими дронами-камікадзе.

Наскільки NASAMS та Aspidе посилять ППО України

Харук зауважив, що NASAMS – один із найкращих комплексів у своєму класі та є відносно новим. Aspidе трохи старіший, італійської розробки, але теж цілком відповідає вимогам боротьби з не надто вибагливими, так би мовити, повітряними цілями.

Безперечно, ці комплекси дозволять посилити протиповітряну оборону України в ключових точках, як це вже зробили комплекси IRIS-T,

– сказав експерт.

Він висловив упевненість у тому, що наше командування вже має плани щодо застосування і NASAMS, і Aspidе у найбільш оптимальному розміщенні.

До речі! Зенітні ракетні комплекси NASAMS є однією з найбільш продаваних систем ППО у світі протягом останніх років. Саме такі комплекси охороняють небо Вашингтона, зокрема і Білого дому. У перспективі вони захищатимуть і небо України.

Що відомо про надання Україні NASAMS та Aspide: коротко