Наші військові тут на законних підставах, – джерела у ГУР про сутички в Конча-Заспі

Уверері середи, 3 грудня, у Конча-Заспі відбулися сутички між ГУР і військовими. Розвідники нібито зайняли територію санаторію "Жовтень", що супроводжувалося стрільбою з вогнепальної зброї.

Деталі розповіли в коментарі 24 Каналу джерела в Головному управлінні розвідки МОУ. Його представники перебувають там нібито на законних підставах.

Що кажуть у ГУР про сутички в Конча-Заспі?

За даними джерел, власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин ГУР прямі договори на час дії воєнного стану.

Згідно з чинним законодавством, відповідні домовленості не потребують додаткових погоджень. Натомість у представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією.

Усі наявні документи нашого підрозділу надані представникам поліції, Військовій службі правопорядку міста Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями. Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах,

– зазначили в ГУР.

Також там нагадали, що будь-яке розголошення інформації про місця дислокації сил безпеки та оборони, становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів.