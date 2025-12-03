Укр Рус
24 Канал Новости Украины Наши военные здесь на законных основаниях, – источники в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе
3 декабря, 22:19
2

Наши военные здесь на законных основаниях, – источники в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • На территории санатория "Жовтень" в Конча-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными вечером 3 декабря.
  • Источники в ГУР заявили, что их военные находятся на этой территории на законных основаниях – согласно прямым договорам.

В среду, 3 декабря, в Конча-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными. Разведчики якобы заняли территорию санатория "Жовтень", что сопровождалось стрельбой из огнестрельного оружия.

Детали рассказали в комментарии в комментарии 24 Канала источники в Главном управлении разведки МОУ. Его представители находятся там якобы на законных основаниях.

Смотрите также "Меня чуть не убило": интервью снайпера из США о службе в ГУР, спецоперациях и Бахмуте

Что говорят в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе?

По данным источников, владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей ГУР прямые договоры на время действия военного положения.

Согласно действующему законодательству, соответствующие договоренности не требуют дополнительных согласований. Зато у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.

Все имеющиеся документы нашего подразделения предоставлены представителям полиции, Военной службе правопорядка города Киева и военной администрации с соответствующими объяснениями. Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях,
– отметили в ГУР.

Также там напомнили, что любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны, представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений.

Что известно о стрельбе?

  • Сначала УП сообщила, что представители ГУР вошли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и сломав забор".
  • В плен якобы взяли 10 военнослужащих, которые получили "существенные травмы". Впоследствии их отпустили.
  • На место прибыли сотрудники Нацполиции, ВСП, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители ОВА, Генштаба, ГБР, которых отказались впускать на территорию.