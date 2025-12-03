Наши военные здесь на законных основаниях, – источники в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе
- На территории санатория "Жовтень" в Конча-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными вечером 3 декабря.
- Источники в ГУР заявили, что их военные находятся на этой территории на законных основаниях – согласно прямым договорам.
В среду, 3 декабря, в Конча-Заспе произошли столкновения между ГУР и военными. Разведчики якобы заняли территорию санатория "Жовтень", что сопровождалось стрельбой из огнестрельного оружия.
Детали рассказали в комментарии в комментарии 24 Канала источники в Главном управлении разведки МОУ. Его представители находятся там якобы на законных основаниях.
Что говорят в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе?
По данным источников, владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей ГУР прямые договоры на время действия военного положения.
Согласно действующему законодательству, соответствующие договоренности не требуют дополнительных согласований. Зато у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.
Все имеющиеся документы нашего подразделения предоставлены представителям полиции, Военной службе правопорядка города Киева и военной администрации с соответствующими объяснениями. Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях,
– отметили в ГУР.
Также там напомнили, что любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны, представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений.
Что известно о стрельбе?
- Сначала УП сообщила, что представители ГУР вошли на территорию санатория "Жовтень" и заняли ее, "выбив ворота и сломав забор".
- В плен якобы взяли 10 военнослужащих, которые получили "существенные травмы". Впоследствии их отпустили.
- На место прибыли сотрудники Нацполиции, ВСП, военный комендант Киевской области по месту расположения в/ч А4005 и представители ОВА, Генштаба, ГБР, которых отказались впускать на территорию.