Детали рассказали в комментарии в комментарии 24 Канала источники в Главном управлении разведки МОУ. Его представители находятся там якобы на законных основаниях.
Что говорят в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе?
По данным источников, владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей ГУР прямые договоры на время действия военного положения.
Согласно действующему законодательству, соответствующие договоренности не требуют дополнительных согласований. Зато у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.
Все имеющиеся документы нашего подразделения предоставлены представителям полиции, Военной службе правопорядка города Киева и военной администрации с соответствующими объяснениями. Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях,
– отметили в ГУР.
Также там напомнили, что любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны, представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений.