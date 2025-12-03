Детали рассказали в комментарии в комментарии 24 Канала источники в Главном управлении разведки МОУ. Его представители находятся там якобы на законных основаниях.

Что говорят в ГУР о столкновениях в Конча-Заспе?

По данным источников, владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей ГУР прямые договоры на время действия военного положения.

Согласно действующему законодательству, соответствующие договоренности не требуют дополнительных согласований. Зато у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией.

Все имеющиеся документы нашего подразделения предоставлены представителям полиции, Военной службе правопорядка города Киева и военной администрации с соответствующими объяснениями. Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях,

– отметили в ГУР.

Также там напомнили, что любое разглашение информации о местах дислокации сил безопасности и обороны, представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений.