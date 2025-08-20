Росіяни посилюють тиск на півночі Донеччини, – Сирський
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи на Донеччині та назвав найскладніші напрямки фронту.
- Українські підрозділи ведуть важкі оборонні дії, отримують необхідну допомогу та підсилення, а Сирський ухвалив рішення для зміцнення оборони.
Головнокомандувач ЗСУ здійснив робочу поїздку до підрозділів, які воюють у Донецькій області. Він назвав найскладніші напрямки фронту та де просуваються росіяни.
Олександра Сирського.
Сирський про ситуацію на Донеччині
Олександр Сирський повідомив, що присвятив день поїздці до підрозділів, які виконують бойові завдання на Донеччині. Крім того, він назвав найскладніші ділянки фронту та місця просування російської армії.
Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку,
– написав Сирський.
За його словами, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти сил противника, що переважають. ЗСУ мужньо відбивають штурми та подекуди здійснюють активні дії у відповідь.
Головнокомандувач поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб отримати детальну інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі цих доповідей він ухвалив рішення, спрямовані на зміцнення оборони. Також додав, що воїни на Донеччині отримують необхідну допомогу та підсилення.
Яка ситуація на фронті?
Протягом доби 19 серпня на фронті відбулося 175 боєзіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 50 штурмів, на Лиманському – 33 атаки, а на Новопавлівському – 28 спроб прориву.
Російські підрозділи тимчасово просунулися у тилові райони під Добропіллям, але окупант вже ізольований. Командир 1-го ОШП "Перун" наголосив, що загрози оточення Покровська наразі немає.
Ворог зосереджує сили в регіонах Лиман – Краматорськ – Костянтинівка. На інших напрямках, зокрема на Херсонщині та Сумщині, ситуація стабільна, і спроб прориву окупантів не зафіксовано.