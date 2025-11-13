Ситуація на Гуляйпільському напрямку погіршується: в ISW проаналізували загрози

Ситуація на Гуляйпільському напрямку продовжує погіршуватися. Однак, ймовірно, російським військам знадобиться ще чимало часу, щоб підготуватися до спроби захоплення населеного пункту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Що відомо про наступ на Гуляйполе?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 12 листопада заявив, що ситуація на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках "значно погіршилася": російські війська, скориставшись поганими погодними умовами для інфільтрації між українськими позиціями, захопили три населені пункти.

Російські війська, ймовірно, спробують ізолювати й оточити Гуляйполе з північного сходу, відповідно до нового плану кампанії, який має на меті послабити українську оборону, щоб забезпечити просування за допомогою тактики проникнення,

– йдеться у звіті ISW.

Цей новий план складається з тривалої кампанії повітряної блокади поля бою, яка послаблює здатність України підтримувати сили на передовій; тактичних заходів із перешкоджання лініям постачання й операторам українських безпілотників; місій із проникнення, спрямованих на виявлення і використання слабких місць в обороні України, щоб дезорганізувати її оборону; масових атак невеликими групами для швидкого просування вперед і змушення українських військ відступити з району.

За словами аналітиків, ця кампанія нагадує операцію, яку російські війська розгорнули проти Покровська навесні та влітку 2025 року – напередодні активізації наступу на місто в жовтні того ж року.

Російські війська посилили місії з інфільтрації та протягом останніх тижнів відносно швидко просуваються в напрямку Гуляйполя. Тим часом російські так звані "воєнкори" зазначають, що однією з цілей цих наступів є перерізання траси Т-0401 Покровське – Гуляйполе.

Бої на Запоріжжі: останні новини