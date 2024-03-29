Можливий наступ на Харків: Світан сказав, чи має Росія ресурси
Російські ЗМІ поширюють чутки, що нібито Владімір Путін планує великий наступ на Харків, яким очільник Кремля готовий завершити так звану "сво". Водночас військові країни-агресора обіцяють взяти місто в облогу, а не стирати з лиця землі, як роблять з кожним українським містом. Так росіяни хочуть показати, що буцімто вміють воювати цивілізовано.
Чи можуть окупанти зібрати живу силу для наступу на Харків й скільки часу для цього потрібно, сказав 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. До того ж росіяни збільшили удари по Харкову. Зокрема, 27 березня вперше з 2022 року вдарили по місту авіабомбою.
Важливо Путін хоче ще одного великого наступу: чи справді Харків під загрозою
Скільки солдатів треба Росії для наступу
Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, щоб оточити Харків російській армії потрібно щонайменше пів мільйона підготовлених військових. Ворог має таку кількість солдатів, але всі вони зосереджені одному місці – на окупованій території України у сухопутному коридорі у Криму й на Донбасі.
Технічно Росія може планувати оточення Харкова, але лише якщо виведе ці пів мільйона й за умови, якщо Збройні Сили України нічого не робитимуть, а просто спостерігатимуть з боку.
Але ми просто так на такі дії не дивитимемося, а росіяни не ризикнуть вивести війська з окупованих територій. Тому технічно на цю мить наступ на Харків неможливий,
– наголосив Світан.
За його словами, принаймні найближчі декілька місяців Харкову нічого не загрожує.
Як можна вберегти Харків від обстрілів
Окупанти 27 березня вперше з 2022 року вдарили по Харкову авіабомбами. За своїми характеристиками модернізований російський снаряд схожий на американську авіабомбу JDAM.
Росіяни свої 250-кілограмові бомби обвісами спорядили й скинули на Харків. Є ще момент, пов'язаний з тим, що це може бути авіаційна бомба поєднана з ракетою Х-38,
– мовив військовий експерт.
Росіяни креативлять, намагаються зробити щось нове, а як полігон використовують українську територію. Вони навмисно використовують ці бомби для завдання ударів по житлових кварталах.
Це терористичний удар. Хотілося б після такого удару побачити реакцію, як була після теракту у торговельному центрі "Крокус Сіті". Наприклад, приспущені прапори у деяких країнах або ізраїльське посольство висловило співчуття нам, як виразило росіянам,
– зауважив Світан.
Для того, аби окупанти не перетворили Харків на другу Авдіївку необхідно розвернути систему протиповітряної оборони. Але це можливо тільки, якщо відсунути лінію фронту ближче до Бєлгорода хоча б на 50 – 70 кілометрів.
Удари по Харкову: останні новини
- Росіяни вдень 27 березня вдарили по центру Харкова двома авіабомбами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок. Є загиблі та поранені, серед яких діти.
- Ворог вдарив по Харкову з Бєлгородської області. Росіяни запустили планерувальний боєприпас калібром 30 сантиметрів. Мешканці міста показали жахливі наслідки російської атаки.
- Наступного дня, 28 березня, окупанти знову обстріляли Харків. У Київському районі міста зруйновано ресторан, а також пошкоджено магазин, офісні приміщення.