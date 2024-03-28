Таку думку 24 Каналу висловив політичний та громадський діяч Марк Фейгін, зауваживши, що Україні потрібна підтримка союзників. Якщо цього не буде, будуть великі жертви серед населення.

Дивіться також Генерал "Марсель" розповів, як зменшити кількість обстрілів Харкова

Наступ на Харків

За думкою Фейгіна, російські війська можуть не взяти Харків силами особового складу, але можуть закидувати бомбами та ФАБами для залякування населення, щоб воно само залишило місто. Але це не допоможе їм окупувати Харків.

"Там завжди залишаються війська, які будуть обороняти це місто. Втрати російської армії будуть великих масштабів. Морально Москва до цього готова, але фізично, з погляду кого туди посилати і якими силами це робити, залишається питання", – прокоментував політичний та громадський діяч.

Потрібна підтримка

Для міцної оборони фронтів зараз Україні потрібна максимальна підтримка союзників. Якщо вони виділять військову допомогу, то українські військові зможуть протистояти окупантам. Якщо ж цього не станеться – будуть великі жертви серед населення.

"Мені здається, що Путін має в планах здійснити наступ. Будуть традиційні напрямки: Авдіївський, Часів Яр і можливо буде спроба на Куп’янсько-Лиманському. Чи їм вдасться це зробити, залежить від союзників України", – зазначив Фейгін.

Ситуація в Харкові: останні новини