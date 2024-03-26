Через нестачу потужностей поки неможливо одномоментно увімкнути електроенергію всім харків'янам. З огляду на це, як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, у Харків прибув унікальний Food Train від Укрзалізниці.
Не пропустіть Відключення у Харкові, на Хмельниччині та Одещині: яка ситуація зі світлом 26 березня
Яка ситуація зі світлом
Станом на 19:00 26 березня у Харкові суцільна темрява. Видно лише автівки, які проїжджають по трасі. У всіх районах міста та області тривають відключення за графіком з чітко прописаними годинами.
Світла не було два дні. Зараз вимикають, але лише регулярні відключення. У нас є електроенергія. Це добре. Діти дивляться мультики,
– мовив багатодітний батько, переселенець з Куп'янщини Денис.
Інколи світло вимикають й поза розкладом. Бувають аварійні та технічні відключення, під час яких ведуться ремонтні роботи. Ситуація досить складна. Електрики просять поставитися із розумінням. Вони роблять усе можливе, аби якнайшвидше полагодити енергооб'єкти.
У Харкові працюють "Пункти незламності", де можна переночувати й зарядити телефони. Допомагають волонтери та міжнародні організації. Багато інших людей розвозять гарячі обіди містянам або в громади неподалік, де немає світла чи інших комунікацій.
У гуртожитку все обладнання, на якому готують наші мешканці, електричне. Тому Червоний хрест роздає нам їжу,
– зазначила Олена Грицькова, представниця місця комплексного проживання переселенців.
Про роботу поїзда-кухні
З суботи, 23 березня, у Харкові розпочав роботу Food Train від Укрзалізниці за ініціативи наших партнерів з Фонду Говарда Баффета. На Харківщині його застосовують вже вдруге. Вперше поїзд-кухня приїздив в Ізюм наприкінці листопада 2023 року.
Food Train готує обіди, а потім автівки розвозять їх до лікарень, місць проживання ВПО та прилеглих територіальних громад. До роботи залучений великий штат кухарів, які починають працювати з опівночі, щоб приготувати людям гаряче харчування.
Учора (25 березня – 24 Канал) у нас був рекорд – видали 10 250 порцій. Насамперед – це перша та друга страви, тобто комплексний обід. Перша страва – супи, борщ. Друга – котлети, сосиски, каші, а також салат чи овочі,
– сказав Артур Ботченко.
Деякі місця компактного проживання не газифіковані, а мають лише електрику. Відповідно через знеструмлення люди не мали змоги нічого приготувати. Тому така підтримка вкрай важлива.
З огляду на становище – добре живемо, якщо можна так сказати, проживаючи поза домівкою. Багатьом людям скасували виплати ВПО, тому їжа – це дуже важливо. Ми вдячні людям, які про нас піклуються,
– сказала переселенка.
Росіяни обстріляли Харків 22 березня: які наслідки
- Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі 22 березня окупанти завдали понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Внаслідок цього Харків фактично повністю знеструмило.
- Харків пережив найбільший блекаут від початку війни. Без світла було 440 тисяч абонентів, згодом частині з них комунікації відновили. Підприємства та бізнес-структури перешли на генератори. У місті працювало 80 пунктів незламності, обігріву та видачі гарячої їжі.
- Через дефіцит електроенергії у Харкові достроково закінчують опалювальний сезон. Теплопостачання припинили 26 березня. При цьому відновлення енергетичного сектору триватиме.
- У Харкові відомо про одного постраждалого – 43-річного чоловіка, працівника одного з енергооб'єктів.