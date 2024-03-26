Из-за недостатка мощностей пока невозможно одномоментно включить электроэнергию всем харьковчанам. Учитывая это, как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, в Харьков прибыл уникальный Food Train от Укрзализныци.

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Какова ситуация со светом

По состоянию на 19:00 26 марта в Харькове сплошная темнота. Видно только машины, которые проезжают по трассе. Во всех районах города и области продолжаются отключения по графику с четко прописанными часами.

Света не было два дня. Сейчас выключают, но только регулярные отключения. У нас есть электроэнергия. Это хорошо. Дети смотрят мультики,

– сказал многодетный отец, переселенец из Купянщины Денис.

Иногда свет выключают и вне расписания. Бывают аварийные и технические отключения, во время которых ведутся ремонтные работы. Ситуация достаточно сложная. Электрики просят отнестись с пониманием. Они делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить энергообъекты.

В Харькове работают "Пункты несокрушимости", где можно переночевать и зарядить телефоны. Помогают волонтеры и международные организации. Многие другие люди развозят горячие обеды горожанам или в громады неподалеку, где нет света или других коммуникаций.

В общежитии все оборудование, на котором готовят наши жители, электрическое. Поэтому Красный Крест раздает нам еду,

– отметила Елена Грицкова, представитель места комплексного проживания переселенцев.

О работе поезда-кухни

С субботы, 23 марта, в Харькове начал работу Food Train от Укрзализныци по инициативе наших партнеров из Фонда Говарда Баффета. На Харьковщине его применяют уже второй раз. Впервые поезд-кухня приезжал в Изюм в конце ноября 2023 года.

Food Train готовит обеды, а потом машины развозят их в больницы, места проживания ВПЛ и близлежащие территориальные громады. К работе привлечен большой штат поваров, которые начинают работать с полуночи, чтобы приготовить людям горячее питание.

Вчера (25 марта – 24 Канал) у нас был рекорд – выдали 10 250 порций. Прежде всего это первое и второе блюда, то есть комплексный обед. Первое блюдо – супы, борщ. Второе – котлеты, сосиски, каши, а также салат или овощи,

– сказал Артур Ботченко.

Некоторые места компактного проживания не газифицированы, а имеют только электричество. Соответственно, из-за обесточивания люди не имели возможности ничего приготовить. Поэтому такая поддержка крайне важна.

Учитывая положение – хорошо живем, если можно так сказать, проживая вне дома. Многим людям отменили выплаты ВПЛ, поэтому еда – это очень важно. Мы благодарны людям, которые о нас заботятся,

– сказала переселенка.

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