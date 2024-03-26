Все потому, что кроме запланированных отключений, есть еще и аварийные, информирует 24 Канал. Так происходит из-за того, что ситуация в энергетической сфере очень сильно меняется.

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Энергетики заранее предупреждали, что действует базовый график, впрочем возможны изменения. Так, например, свет могут выключать раньше на несколько часов, а включать чуть позже.

Отключение отопления

С 26 марта в Харькове начинают досрочно выключать отопление. Это связано с дефицитом энергетики. Об этом заявлял мэр города Игорь Терехов. Так снизится нагрузка на энергетическую систему, поэтому смогут присоединить максимальное количество потребителей электроэнергии. Кроме того, дадут горячую воду. Стоит отметить, что при этом в Харькове весенняя и очень теплая погода.

Харьковская ТЭЦ-5, по которой ударила Россия, не может питать город. Поэтому это делают благодаря другим регионам. Разрушения объекта энергетической инфраструктуры большие. Чтобы он начал снова работать, надо дорогостоящее восстановление, которое займет несколько лет. Все из-за того, что необходимо изготовить определенное оборудование. Фактически это можно сравнить со строительством новой ТЭЦ. Энергетикам очень трудно, однако они делают все, что могут.

Стоит понимать, что одномоментно Харьков не сможет быть со светом на 100%. Поэтому отключения обязательны.

Какая ситуация с транспортом

С понедельника свою работу возобновил харьковский метрополитен. Поезда курсируют по графику выходного дня – раз в 20 минут. В то же время наземный электротранспорт пока не запускают. Его дублируют автобусами. Проезд в городском транспорте бесплатный. В целом транспорт в городе курсирует по схеме блэкаута. Её можно найти в официальных телеграм-каналах городского совета.

Также продолжают работать "пункты несокрушимости" и пункты выдачи горячего питания.

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