Усе через те, що окрім запланованих відключень, є ще й аварійні, інформує 24 Канал. Так відбувається через те, що ситуація в енергетичній сфері дуже сильно змінюється.

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Енергетики заздалегідь попереджали, що діє базовий графік, утім можливі зміни. Так, наприклад, світло можуть вимикати раніше на кілька годин, а вмикати трохи пізніше.

Відключення опалення

Від 26 березня у Харкові починають достроково вимикати опалення. Це пов'язано з дефіцитом енергетики. Про це заявляв мер міста Ігор Терехов. Так знизиться навантаження на енергетичну систему, тож зможуть доєднати максимальну кількість споживачів електроенергії. Окрім того, дадуть гарячу воду. Варто зазначити, що при цьому в Харкові весняна та дуже тепла погода.

Харківська ТЕЦ-5, по якій вдарила Росія, не може живити місто. Тож це роблять завдяки іншим регіонам. Руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури великі. Аби він почав знову працювати, треба дороге відновлення, яке займе кілька років. Усе через те, що необхідно виготовити певне обладнання. Фактично це можна порівняти з будівництвом нової ТЕЦ. Енергетикам дуже важко, однак вони роблять усе, що можуть.

Варто розуміти, що одномоментно Харків не зможе бути зі світлом на 100%. Тож відключення обов'язкові.

Яка ситуація з транспортом

Від понеділка свою роботу відновив харківський метрополітен. Поїзди курсують за графіком вихідного дня – раз на 20 хвилин. Водночас наземний електротранспорт поки що не запускають. Його дублюють автобусами. Проїзд у міському транспорті безплатний. Загалом транспорт у місті курсує за схемою блекауту. Її можна знайти в офіційних телеграм-каналах міської ради.

Також продовжують працювати "пункти незламності" та пункти видачі гарячого харчування.

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