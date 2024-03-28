Такое мнение 24 Каналу высказал политический и общественный деятель Марк Фейгин, отметив, что Украине нужна поддержка союзников. Если этого не будет, будут большие жертвы среди населения.

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Наступление на Харьков

По мнению Фейгина, российские войска могут не взять Харьков силами личного состава, но могут забрасывать бомбами и ФАБами для запугивания населения, чтобы оно само покинуло город. Но это не поможет им оккупировать Харьков.

"Там всегда остаются войска, которые будут оборонять этот город. Потери российской армии будут больших масштабов. Морально Москва к этому готова, но физически, с точки зрения кого туда посылать и какими силами это делать, остается вопрос", – прокомментировал политический и общественный деятель.

Нужна поддержка

Для прочной обороны фронтов сейчас Украине нужна максимальная поддержка союзников. Если они выделят военную помощь, то украинские военные смогут противостоять оккупантам. Если же этого не произойдет – будут большие жертвы среди населения.

"Мне кажется, что Путин имеет в планах осуществить наступление. Будут традиционные направления: Авдеевское, Часов Яр и возможно будет попытка на Купянско-Лиманском. Удастся ли им это сделать, зависит от союзников Украины", – отметил Фейгин.

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