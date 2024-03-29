Возможное наступление на Харьков: Свитан сказал, имеет ли Россия ресурсы

Российские СМИ распространяют слухи, что якобы Владимир Путин планирует большое наступление на Харьков, которым глава Кремля готов завершить так называемую "сво". В то же время военные страны-агрессора обещают взять город в осаду, а не стирать с лица земли, как делают с каждым украинским городом. Так россияне хотят показать, что якобы умеют воевать цивилизованно.

Могут ли оккупанты собрать живую силу для наступления на Харьков и сколько времени для этого нужно, сказал 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. К тому же россияне увеличили удары по Харькову. В частности, 27 марта впервые с 2022 года ударили по городу авиабомбой.

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Сколько солдат надо России для наступления

Как отметил полковник ВСУ в запасе, чтобы окружить Харьков, российской армии нужно минимум полмиллиона подготовленных военных. Враг имеет такое количество солдат, но все они сосредоточены одном месте – на оккупированной территории Украины в сухопутном коридоре в Крыму и на Донбассе.

Технически Россия может планировать окружение Харькова, но только если выведет эти полмиллиона и при условии, если Вооруженные Силы Украины ничего не будут делать, а просто наблюдать со стороны.

Но мы просто так на такие действия не будем смотреть, а россияне не рискнут вывести войска с оккупированных территорий. Поэтому технически на данный момент наступление на Харьков невозможно,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, по крайней мере ближайшие несколько месяцев Харькову ничего не угрожает.

Как можно уберечь Харьков от обстрелов

Оккупанты 27 марта впервые с 2022 года ударили по Харькову авиабомбами. По своим характеристикам модернизированный российский снаряд похож на американскую авиабомбу JDAM.

Россияне свои 250-килограммовые бомбы обвесами снарядили и сбросили на Харьков. Есть еще момент, связанный с тем, что это может быть авиационная бомба совмещенная с ракетой Х-38,

– сказал военный эксперт.

Россияне креативят, пытаются сделать что-то новое, а как полигон используют украинскую территорию. Они намеренно используют эти бомбы для нанесения ударов по жилым кварталам.

Это террористический удар. Хотелось бы после такого удара увидеть реакцию, как была после теракта в торговом центре "Крокус Сити". Например, приспущенные флаги в некоторых странах или израильское посольство выразило соболезнования нам, как выразило россиянам,

– заметил Свитан.

Для того чтобы оккупанты не превратили Харьков во вторую Авдеевку необходимо развернуть систему противовоздушной обороны. Но это возможно только, если отодвинуть линию фронта ближе к Белгороду хотя бы на 50 – 70 километров.

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