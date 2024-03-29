Чи можуть окупанти зібрати живу силу для наступу на Харків й скільки часу для цього потрібно, сказав 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. До того ж росіяни збільшили удари по Харкову. Зокрема, 27 березня вперше з 2022 року вдарили по місту авіабомбою.

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Скільки солдатів треба Росії для наступу

Як зазначив полковник ЗСУ в запасі, щоб оточити Харків російській армії потрібно щонайменше пів мільйона підготовлених військових. Ворог має таку кількість солдатів, але всі вони зосереджені одному місці – на окупованій території України у сухопутному коридорі у Криму й на Донбасі.

Технічно Росія може планувати оточення Харкова, але лише якщо виведе ці пів мільйона й за умови, якщо Збройні Сили України нічого не робитимуть, а просто спостерігатимуть з боку.

Але ми просто так на такі дії не дивитимемося, а росіяни не ризикнуть вивести війська з окупованих територій. Тому технічно на цю мить наступ на Харків неможливий,

– наголосив Світан.

За його словами, принаймні найближчі декілька місяців Харкову нічого не загрожує.

Як можна вберегти Харків від обстрілів

Окупанти 27 березня вперше з 2022 року вдарили по Харкову авіабомбами. За своїми характеристиками модернізований російський снаряд схожий на американську авіабомбу JDAM.

Росіяни свої 250-кілограмові бомби обвісами спорядили й скинули на Харків. Є ще момент, пов'язаний з тим, що це може бути авіаційна бомба поєднана з ракетою Х-38,

– мовив військовий експерт.

Росіяни креативлять, намагаються зробити щось нове, а як полігон використовують українську територію. Вони навмисно використовують ці бомби для завдання ударів по житлових кварталах.

Це терористичний удар. Хотілося б після такого удару побачити реакцію, як була після теракту у торговельному центрі "Крокус Сіті". Наприклад, приспущені прапори у деяких країнах або ізраїльське посольство висловило співчуття нам, як виразило росіянам,

– зауважив Світан.

Для того, аби окупанти не перетворили Харків на другу Авдіївку необхідно розвернути систему протиповітряної оборони. Але це можливо тільки, якщо відсунути лінію фронту ближче до Бєлгорода хоча б на 50 – 70 кілометрів.

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