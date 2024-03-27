Близько 15:50 окупанти завдали двох ударів по Шевченківському району Харкова. Детальніше про наслідки російського удару розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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На жаль, є жертва. Внаслідок російського удару загинув чоловік старшого віку, який просто їхав на велосипеді двором, у який прилетів ворожий снаряд. Наразі правоохоронці встановлюють особу та вік загиблого.

Поки що ми не можемо показати детально місце, куди влучили росіяни, адже ще не минули три безпекові години, після яких можна показувати відео,

– зауважила кореспондентка.

Кількість постраждалих вже зросла до 18 осіб. Переважно люди отримали поранення склом різного ступеня тяжкості.

Окупанти влучили у житлову забудову. Потужна вибухова хвиля потрощила понад десяток житлових будинків, а також пошкоджено медзаклад, два освітні заклади, зокрема школа і садочок, та адмінбудівлі.

