Россия направила по Харькову ударные дроны и разрушила объект гражданской инфраструктуры, в частности, ресторан. Харьковская прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Без пострадавших

Известно, что в Киевском районе города повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна.

Правоохранители изъяли обломки трех беспилотных летательных аппаратов.

Последствия удара по Харькову / смотрите фото

Российские преступления документируют.

Россияне ударили по Харькову 27 марта