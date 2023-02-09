Посилює напрямки чи готує великий наступ: навіщо Росія нарощує сили й техніку
Видання Foreign Policy з посилання на українського військового чиновника на умовах анонімності, повідомило, що російські окупанти вже підготували для ймовірного наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2000 артилерійських систем, 810 систем залпового вогню, 400 винищувачів і 300 вертольотів.
Ці цифри є доволі реалістичними, якщо мається на увазі зброя, яка вже є в готовності у Росії на фронті чи в найближчих тилах. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман. За його словами, питання в тому, як ця зброя та техніка буде залучена.
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Не факт, що у росіян є фізичні сили для наступу
Він зауважив, що останніми днями відбувається постійний тиск окупантів по всьому Східному фронту – на Куп'янській ділянці, поблизу Лимана, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледару.
Питання у тому, в якій формі і коли відбудеться наступ росіян, який прогнозували ще в грудні, а тепер у лютому. Чи в російському Генштабі вирішать не вплутуватись в ненадійні авантюри з відкриття нового фронту на Півночі або на Півдні. Чи ухвалять рішеннязвузити фронт і продовжувати кидати додаткові сили на ті ділянки, які вже активовано,
– зазначив Гендельман.
На його думку, не факт, що у росіян є фізичні сили тому, що навіть з тої кількості озброєння і техніки, що була озвучена, переважна частина вже залучена.
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Росія може продовжити повільне "прогризання"
"Тому, можливо, найближчими днями побачимо відповідь на питання, чи дійсно вони посилюють те, що є, чи нібито готують наступ на якомусь додатковому напрямку", – підкреслив він.
Експерт вважає, що все залежить від кількості озброєння та військової техніки, які не факт, що дозволяють Росії зараз відкрити якийсь новий фронт. Набагато надійніше для них було б продовжувати – хоч і повільно – воювати на існуючих ділянках.
"Можливо, вони вирішать діяти більш стримано – продовження повільного "прогризання" з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей. І не розпочинати великі походи на Київ, що виглядає набагато менш реалістично через фізичну нестачу озброєння і військової техніки", – зазначив Давид Гендельман.
Ситуація на фронті: що відомо
- Російські окупанти активізували сили у Донецькій області, на Лиманському напрямку зокрема. Є 2 дороги, якими ворог може наступати на Лиман. Перший шлях – міст у селищі Торське на Донеччині, по якому росіяни влучали раніше. Другий – ворог може робити спроби прорватись у Лиман через ліс.
- Окупанти постійно намагаються атакувати з боку Кремінної, що на Луганщині. Там йдуть важкі бої, проте ЗСУ обороняються та намагаються відбивати всі штурми окупантів. Частину українських військових після Харківської операції перекинули ближче до Кремінної. Вони розповідають, що там складна ситуація.
- На Бахмутському напрямку ситуація надзвичайно складна. Бої ідуть уже в самому місті. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив, що українські сили оборони відбивають атаки ворога. За його словами, майбутня доля Бахмута залежить від траси, яка з'єднує місто з української землею.