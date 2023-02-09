Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. У ЗСУ припускають, що Росія планує контрнаступ на Лиманському напрямку.
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Окупанти можуть наступати двома шляхами
За словами Олександра Дорошенка, перший шлях – міст у селищі Торське на Донеччині, по якому росіяни влучали раніше.
"Є міст, по якому окупанти працювали кілька тижнів тому, коли підійшли на відстань до 3 кілометрів. Були влучання по нашим пікапам, по підрозділам. Але по цьому містку ще можливо було їздити", – сказав він.
Також офіцер Нацгвардії зауважив, що ворог може робити спроби прорватись у Лиман через ліс. Дорошенко переконаний, що це буде вкрай складно. Його підрозділ раніше їздив цією дорогою на чергування.
От у лісі вже буде цікавіше, тому що там заміновано. Просування у лісі буде складне. Це місцевість, по якій 15 – 20 кілометрів ми їхали до години,
– пригадав офіцер Нацгвардії.
Олександр Дорошенко додав, що там у лісі є велика кількість української піхоти та артилерії, тому цей шлях буде нелегким для окупантів.
Можливі шляхи ворожого наступу на Лиман: дивіться відео
Ситуація на фронті: коротко
- За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.
- Упродовж минулої доби українська авіація завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
- Тим часом наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
- Росія не полишає спроб повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Тож основні зусилля ворог зосереджує на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледара. Для завдання ударів по позиціях наших військових загарбники активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.