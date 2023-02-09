Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. У ЗСУ припускають, що Росія планує контрнаступ на Лиманському напрямку.

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Окупанти можуть наступати двома шляхами

За словами Олександра Дорошенка, перший шлях – міст у селищі Торське на Донеччині, по якому росіяни влучали раніше.

"Є міст, по якому окупанти працювали кілька тижнів тому, коли підійшли на відстань до 3 кілометрів. Були влучання по нашим пікапам, по підрозділам. Але по цьому містку ще можливо було їздити", – сказав він.

Також офіцер Нацгвардії зауважив, що ворог може робити спроби прорватись у Лиман через ліс. Дорошенко переконаний, що це буде вкрай складно. Його підрозділ раніше їздив цією дорогою на чергування.

От у лісі вже буде цікавіше, тому що там заміновано. Просування у лісі буде складне. Це місцевість, по якій 15 – 20 кілометрів ми їхали до години,

– пригадав офіцер Нацгвардії.

Олександр Дорошенко додав, що там у лісі є велика кількість української піхоти та артилерії, тому цей шлях буде нелегким для окупантів.

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Ситуація на фронті: коротко