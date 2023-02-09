Яка ситуація на різних напрямках фронту, повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

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Українські захисники відбили атаки ворога в районах 19 населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

Сили оборони потужно вдарили по окупантах

Упродовж минулої доби українська авіація завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Тим часом наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

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Російські військові намагаються наступати на 5 напрямках

Росія не полишає спроб повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Тож основні зусилля ворог зосереджує на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледара. Для завдання ударів по позиціях наших військових загарбники активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі

Протягом доби російські військові завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще стільки ж – у важкому стані.

Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

Зверніть увагу! По всій території України залишається висока загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів.

Що відбувається на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, Гай Чернігівської області; Заруцьке, Вовківка, Атинське, Стукалівка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля на Сумщині та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Западне на Харківщині. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість житлових будинків.

На Куп'янському та Лиманському – під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області та Серебрянського лісництва – Луганської.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине і Веселе на Донеччині. А загалом – понад 30 населених пунктів. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.

На Авдіївському та Новопавлівському – під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Петрівка, Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Водяне, Красногорівка, Богоявленка, Пречистівка і Вугледар Донецької області. Ворог завдав авіаударів біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки та Вугледару.

На Запорізькому напрямку під обстрілами Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Кам'янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Зверніть увагу! У населеному пункті Кохане Василівського району Запорізької області російські окупаційні війська масово займаються мародерством.